"Empecemos de cero": Lydia Lozano, "deshecha" tras el conflicto con Mila Ximénez, que se muestra más afectada que nunca

La colaboradora hizo unas declaraciones tras una bronca en plató, le acusó de victimizarse, de querer ser protagonista… y esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Lydia, que tomó la decisión de no volver a hablar a su compañera para no sufrir más.

Mila Ximénez reitera sus palabras: “Digo lo que siento y lo reafirmo”

Además, se quejaba de que no se pueden arreglar las cosas cuando la persona a la que tienes delante no para de llorar: “Tiene esa forma de defenderse y te deja sin armas”.

Lydia Lozano: "Estoy deshecha"

Jorge Javier Vázquez se iba a solas a una sala VIP para hablar con Lydia Lozano. Intentaba no derrumbarse, pero la colaboradora no podía evitarlo y es que lleva un mes llena de nervios por ir a trabajar sin hablar a su compañera, a lo que se sumaba que no quería que nadie se diera cuenta de ello.

Para ella, ir a trabajar ha sido un horror, lo ha pasado muy mal y esa tensión le pasa factura ahora. “Yo he tomado una decisión pero es que estoy deshecha y no quiero llorar…”, decía la colaboradora y pedía permiso a su compañera para contar algo.

El reencuentro más emotivo entre las colaboradoras

Minutos después se producía el reencuentro en plató y entonces veíamos a una Mila Ximénez más emocionada que nunca: “Tuve muy pocas armas porque pasé una semana muy jodida y sé que lo tienes en cuenta, no tengo fuerzas para tirar de nadie, además del confinamiento estoy enferma y no le di tanta importancia, pero no me gusta verte así porque verte mal me provoca mucha ansiedad”.