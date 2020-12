Miriam Saavedra cuenta el porqué de la mala relación con su padre: “Me equivoqué”

"No quise estar muy cerca de mi padre porque estaba un poco resentida", explica la peruana

No le sentó bien que se separara de su madre

Miriam reconoce que se equivocó, pero resalta que su madre hizo un gran esfuerzo para criarla sola

Miriam Saavedra nos está contando muchas cosas de su vida que no sabíamos en ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. La peruana hoy nos ha hablado de su padre y de por qué hubo una época de su vida en la que tenían mala relación. Miriam reconoce que fue su culpa y que se equivocó.

La reina inca dice que de pequeña recibió mucho amor por parte de su familia, pero también por los vecinos. Fue muy mimada, pero luego hubo un momento en que su vida cambió y la relación con su padre se enfrió. La razón fue que él y su madre se separaron y ella no acabó de comprenderlo. “No quise estar muy cerca de mi padre porque estaba un poco resentida”, ha explicado desde la terraza del pisito.

Tras una breve interrupción, ha seguido explicando qué ocurrió, esta vez sentada en la cocina. Tras alejarse de él se dio cuenta de que la realidad era otra. “Cuando crecí un poco más, no era que mi padre se hubiera alejado de mí, era que yo le había agarrado un poco de tirria porque estaba separado de mi madre”, explica. En su opinión, “los niños somos muy egoístas y a veces nos equivocamos”. Con el paso del tiempo, Miriam se dio cuenta de que no llevaba razón y de que el hecho de que sus padres se hubieran separado a ella y al cariño que la tenían no debía influirle.

Su madre le ayudó a abrir los ojos y a darse cuenta de lo importante que era llevarse bien con su padre. “Mi mamá me dijo que por encima de todo era mi padre y que daba igual. Luego me di cuenta de que yo estaba equivocada”, reconoce. Pero eso no quita para que Miriam valore por encima de todo el esfuerzo que hizo su madre para criarla y para sacarla “adelante sola”.

Haydée, la madre de Miriam

Haydée es la madre de Miriam y ya la hemos visto alguna vez en televisión. Uno de los momentos más bonitos que protagonizó fue en el 2018, cuando su hija estaba concursando en ‘GH VIP’ y la escribió una emotiva carta en su blog que acabó haciéndola llorar. “Madre hermosa, cuánta falta me hace una mirada tuya” era la frase que encabezaba el post y que hizo emocionarse a Haydée. “Eres mi vida entera, la ilusión con la que me despierto, solo con un abrazo me calmas y sanas cualquier angustia”, escribió.