Noel Bayarri y Marta Peñate tienen a finales de esta semana un examen sobre la vida de su compañero de piso en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Se han contado su pasado, sus relaciones amorosas, sus experiencias… y han dado más detalles sobre algunos episodios que ya conocíamos, pero de los que no sabíamos nada más que lo que vimos por televisión. Es el caso de qué paso con Noel y dos chicas con las que se fue de la mano en ‘Mujeres y hombres y viceversa’: Connie y María Hernández .

Connie y Noel: “No hubo amor”

Noel y María Hernández

Cuando la cosa con Connie no funcionó, Noel se puso en contacto con María. “Nos veíamos… a mí la chica me gustaba. Pero pasaron ciertas cosas que nunca he contado ni voy a contar, cosas que no me gustaron, y me separé un poco. Yo también era un cabra loca”, detalló el canario.