María Hernández dio la sorpresa y eligió a Noel Bayarri en su final de 'MyH' hace 5 años

Aunque las palabras de los aspirantes fueron de lo más románticas, no sirvieron para frenar el desenlace que se avecinaba aquella mañana. Cuando Nacho Montes y Emma García preguntaron, al más puro estilo bodorrio, si alguien tenía algo que decir antes de la decisión, Noel levantó su brazo y se hizo con un micrófono para decir el que sería el mensaje definitivo: “Te propongo que, si con ellos no lo tienes claro, lo intentemos una vez más”.

El silencio se hizo en el plató. Todo el mundo se quedó boquiabierto y María no tardó en dar una respuesta que impactó a los allí presentes: “Creo que voy a ser más feliz si me guío por el corazón que por la cabeza y a Noel no lo he olvidado”, dijo segundos antes de darle el abrazo y el beso con el que dejaba claro que el canario era su elegido.