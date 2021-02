Noel Bayarri y Marta Peñate ya llevan una semana en 'Solos'

La convivencia entre Marta y Noel está siendo buena, pero hoy han pasado por un momento complicado

El problema ha venido cuando Noel ha intentado entrar en el baño y ha tenido que salir rápidamente

Noel Bayarri ha vivido este lunes su peor momento en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. El canario lo ha pasado realmente mal y la culpable ha sido su compañera en el pisito, Marta Peñate. ¿Qué ha hecho la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ para que Noel haya acabado gritando por los suelos?

Mojo Picón se disponía a entrar al baño cuando, de repente, dio salto y salió gritando: “¡Me lloran los ojos!”, decía, ante la mirada de estupefacción de Marta. El olor que salía del baño hizo a Noel huir de la zona y refugiarse en la terraza, donde podía respirar aire fresco. Marta ya advirtió que, si fuese él, no hubiera entrado pero él no le hizo caso…

Noel tropieza con la misma piedra

Tras pasar un rato saltando y canturreando en la terraza, Noel volvió a entrar al pisito y, sin pensar, se dirigió al baño, sin acordarse de lo que le había pasado unos minutos antes. Esta vez su reacción tras oler el aroma que había allí fue tirarse al suelo. Mientras, Marta se reía y le decía que no exagerase. Para demostrar que la cosa no era para tanto, entró ella misma al baño para dar un veredicto: “¡Qué mentiroso, tío! Si no huele mal… bueno, tampoco huele bien”.

Noel no estuvo para nada de acuerdo: “¿Qué tienes ahí dentro, Marta? Si comemos lo mismo…”, le preguntó a su compañera, exagerando la reacción. Ella le explicó que cuando tiene la regla su estómago se revuelve, pero él no se lo acababa de creer. “¡Soy un veterano, un soldado que ha estado en miles de guerras, pero no me acostumbro a ese olor a muerte, a trinchera!”, exclamó, ante las risas de su compañera. Por todo esto, Mojo Picón le puso un mote a su compañera: “Smelly Marta, la Marta apestosilla”, le dijo.

