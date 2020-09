El pisito de 'Sola/Solo' empieza a coger forma: la decoración del hogar de nuestro famoso

¡El pisito de 'Sola/Solo' va cogiendo forma! Nuestro famoso o famosa está a punto de mudarse a su nuevo hogar, del que ya conocemos los primeros detalles. Hasta el día 7 de septiembre no sabremos quién es el afortunado o afortunada que estrenará el pisito (no te pierdas ‘Sálvame Tomate’ para averiguarlo), lo que sí que tenemos claro es que está quedando de lo más acogedor. ¿Quién no querría mudarse aquí?