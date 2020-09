Anabel Pantoja se convierte en la primera concursante de 'Sola/Solo'

La colaboradora de ‘Sálvame’ se enfrenta a un reto nunca antes visto. En este innovador reality, los usuarios de mitele PLUS podrán seguir en exclusiva las 24 horas del día todos y cada uno de sus pasos, pero eso no es todo… ¡también podrán controlarlos y tomar decisiones!

Anabel ha entrado en directo en 'Sálvame' tras darse a conocer la noticia irradiando felicidad: " Es un regalo , me expulsaron de ‘GH’ injustamente porque robar chocolate no era motivo y es un reto", ha bromeado.

Por otro lado, Jorge Javier ha prometido ir a verla : "Si me dejan, yo voy a ir a visitarte". Anabel ha estallado de felicidad pero le ha hecho una petición: "¡Llévame comida!"

¿Qué es ‘Sola’?

Por un lado, Anabel tendrá que afrontar un desafío personal con un objetivo muy marcado desde el principio. Pero la cosa no queda ahí: también tendrá que hacer frente a los retos que se le vayan planteando desde a dirección… y desde los propios usuarios de mitele PLUS, que tendrán un papel fundamental en ‘Sola’.

Por todo ello, la colaboradora no va a poder relajarse ni un momento: los desafíos son constantes y la vigilancia, intensiva. Sin moverte de casa y solo por ser miembro de mitele PLUS, podrás elegir las cámaras con las que quieres seguir el día a día de Anabel, para no perderte nada. Su estancia en el pisito está en tus manos.