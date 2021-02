Rafa Mora imita a Gianmarco Onestini en 'Solos': "Adara no está siendo sincera"

Rafa Mora y Macarena Millán se han enfrentado este miércoles en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , a una prueba de lo más complicada: imitar acentos . A Rafa no se le ha dado muy bien y casi todas sus frases acababan con un toque mexicano. Para intentar sacar adelante la prueba, ha intentado imitar a algunas personas que conoce… como por ejemplo, Gianmarco Onestini .

A Rafa no le salía el acento italiano, así que intentó meterse en la piel de Gianmarco y recordar algunas de sus apariciones en televisión. Por ejemplo, su enfrentamiento con Adara Molinero por los platós de televisión. “Jorge, Adara no está siendo sincera”, decía Rafa en el pisito, intentando imitar al italiano. Parece que a Macarena no le convenció mucho la interpretación de su chico y le ha dicho varias veces durante el día que como no se ponga las pilas van a perder la prueba (está en manos de los espectadores decidir si la superan o no).