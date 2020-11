Gianmarco decide marcharse soltero del pisito tras hablar con sus finalistas: "No he sentido nada que me haya hecho enloquecer"

El italiano no ha encontrado el amor dentro del pisito

¡Ha llegado el gran día! Tras más de un mes conociendo a sus candidatas durante su estancia en 'Solo', Gianmarco tiene que tomar la decisión final antes de dejar el pisito. Para ello, el italiano ha tenido una videollamada triple con las tres finalistas: Jenny, Sasha y Kathy.

"El proceso no ha sido nada fácil. Creo que no ha sido sencillo para vosotras pero tampoco para mí… tanto vídeo y tantas cosas, tienes un maracaná en la cabeza que no sabes qué pensar bien y tal vez cometes errores", ha comenzado diciendo el ex de Adara.

"Elijas lo que elijas estará bien y yo estaré aquí fuera y cualquier cosa nos podremos ver", le ha prometido Kathy. "Yo tengo unas percepciones basadas en las primeras citas que tuvimos, yo no puedo leer la mente, pero pienso que te vas a guiar con lo que sientes y espero eso. Tanto en la primera cita, como en la segunda. Sé que en cuanto mí tienes una duda, algo que te genera una intriga. A causa de esa duda yo creo que vas a tomar una decisión, pero eso ya te toca a ti…", ha reflexionado Sasha.

"Me lo he pasado muy bien, no es lo mismo con las cámaras pero bueno. No sé lo que piensas pero creo que hemos estado bien juntos", ha dicho Jenny.

Gianmarco ha comenzado dirigiéndose a Jenny. "Lo hemos pasado bien, pero no he sentido ese impulso más para decir, seguimos conociéndonos. No es una cosa categórica, que se cierre todo, pero tienes que considerar que nos hemos visto dos veces, y en base a estas dos veces es así", se ha sincerado. "Me alegro de haberte conocido y si quieres hablar fuera, ya sabes donde estoy. Me lo he pasado súper bien la verdad", le ha agradecido ella.

A continuación, el ganador de 'El tiempo del descuento' ha hablado con Kathy: "Me hubiera gustado conocer una persona de esas que te provocan esas sensaciones tan fuertes que al final te dan la vida. Yo si me tengo que basar en eso tengo que decirte, que no he sentido una sensación así, por muchos factores, ni por tu culpa, ni por la mía. Tú también me has dicho que te gustaría seguir conociéndome, pero tampoco has sentido algo tan fuerte. Es algo que tú también buscas pero que creo que no has encontrado en este caso", ha explicado.

"Respeto tu opinión, espero tenerte fuera ya sea como amigo. Encantada. Te deseo lo mejor", se ha despedido ella.

Finalmente, el exconcursante de 'GH VIP 7' ha explicado a Sasha que ve su relación imposible debido a que ella vive en Palma de Mallorca. "Yo cuando he visto que has entrado en la videollamada parece que estás pero no… he visto más ilusión de Jenny o de Kathy que por tu parte. Se ve en los ojos, en las expresiones. Por la parte de ellas se ve un poco de interés. Yo en este momento, estoy buscando algo, no que pueda ser súper fácil o sencillo, pero tampoco tan complicado. No puedo hacerme cuatro horas de avión para ver a una persona, hay que ser un poco realistas. Otra cosa es cuando dices estoy enamoradísimo y me da igual todo, que no es este caso. No quiero una cosa que me vaya a volver loco. Cuando salga podemos hablar algo, si pasa algo bien y sino pasa, no pasa nada", ha confesado Gianmarco.

"Hay situaciones que nos dificultan esto, es muy difícil organizarse teniendo un día o dos libres. Por mi parte siempre va a haber un interés por conocernos un poco más, pero está esa dificultad", ha entendido Sasha.