A Rafa le gustaría mantener relaciones íntimas con Macarena en el pisito, pero ella ya le dejó claro antes de entrar que eso no iba a pasar . “ Me da mucho pudor porque sé que mi familia me está viendo”, explica ante las cámaras.

Macarena Millán, firme en su decisión de no tener sexo en ‘Solos’

El apasionado día a día de Rafa Mora y Macarena Millán

Aunque haya espectadores que observen que en el día a día del pisito no parece que a Rafa y Macarena les afecte mucho estar en sequía, ellos dicen que en su casa todo cambia. “En nuestro día a día no somos así de fríos, es lo único quizás que no podéis ver de la realidad. En nuestro día a día lo único que cambia de una película de cine para adultos a la vida real es la iluminación. Yo soy un tocón, me encanta siempre estar tocándola cuando la veo por casa”, describe Rafa.