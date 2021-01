Rafa Mora tomaba la palabra en 'Sálvame' para anunciarnos algo y es que el colaborador se muda. Rafa se levantaba para contarnos que va a disfrutar del pisito de 'Solos', reality que puedes ver en exclusiva en mitele Plus, pero esta vez no estará solo....

Lo que más pudor le da a Rafa Mora

Además, su chica ya le ha advertido lo que no va a pasar bajo ningún concepto: “Lo que más pudor me da del mundo… que Macarena ya me lo ha confirmado es que creo que voy a estar allí pasando bastante sequía”.