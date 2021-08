Amor, sobre Jesé: “Me dijo que si me importaba que el amigo mirara y yo le dije que no, mientras que no me tocara”

Steisy quiere conocer los detalles del encuentro sexual de Amor Romeira y el futbolista Jesé Rodríguez

Pablo, sobre el amor de Aurah y Jesé: “Le gusta mucho un Gucci”

Una tarde con Amor Romeira, Carolina Sobe, Steisy y Pablo, es una tarde llenita de cotilleos y titulares que te dejan sin respiración. La pareja ha visitado el pisito de Solos on the Beach y así como quién no quiere la cosa, Amor nos ha desvelado los detalles más íntimos de su encuentro sexual con el futbolista Jesé Rodríguez: “Yo fui la primera”.

Amor Romeira estaba desvelándoles algunos chismes sexuales de los famosillos del momento cuando Steisy se ha acordado de que ella había tenido algo más que palabras con Jesé y le ha pedido que le contara lo sucedido al detalle. Sin dejar de comer patatas fritas y como si estuviera disfrutando del estreno de la cartelera, Steisy ha puesto todos sus sentidos en el relato de Amor.

Romeira le ha contado que el encuentro tuvo lugar en el reservado de una discoteca que se encuentra cerca de la calle Capitán Haya en Madrid “Yo veía la discoteca, pero la gente no veía a mi”. Pero al parecer, no era un lugar en el que solo estuvieran ella y el futbolista. Jesé le pidió que se quedara un amigo suyo “Me dijo que si me importaba que el amigo mirara y yo le dije que no, mientras que no me tocara”.

Sin embargo, el amigo decidió saltarse las normas que habían establecido sin previo aviso “El amigo me tocó una teta… me indigne, me vestí y me fui”. Una historia con tintes surrealistas ante la que Steisy ha sentido que “se querían enrollar ellos dos”. Amor no lo ha tenido tan claro y ha comentado que el amigo del futbolista guapo no era.