Samira Jalil ha criticado mucho la relación de Marta Peñate y Tony Spina durante su estancia en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . La inquilina del pisito ha dicho cosas como que “no pegan ni con cola” y que los dos son “unos pringados”. Este jueves ha tenido que decirle todo lo que piensa a Marta a la cara y se ha liado bien gorda en el pisito.

Marta ha empezado la videollamada muy seria, pero con un tono tranquilo. Le ha dicho a Óscar que no se esperaba que él criticara a Tony y que dijera que está con ella solo por interés. “No me lo esperaba de ti, pero sí de Samira, con la lengua viperina que tiene ”, ha dicho la canaria. Pero pronto intervino Samira y la cosa se calentó…

La bronca de Samira y Marta Peñate

Samira explicó que cuando los tres estaban en ‘La casa fuerte’ ella veía como Tony se metía con Marta: “Te decía de todo: te llamaba gorda, fea… (…) ¿En cuántas ocasiones te dije: ‘Qué feo lo que te dice’ y ‘qué feo cómo te trata’? Y yo cuidándote…” La canaria no coincidía con su punto de vista y defendió a toda costa a su novio: “Yo pensaba que teníamos una tregua, pero ya veo lo que duran las treguas contigo”.

El momento más tenso llegó cuando Marta recordó que Samira había dicho que no entendía su relación con Tony, lo que a la canaria le sentó muy mal. Le echó en cara a la inquilina del pisito que se acostara con Pavón y que luego fuera no tuvieran nada para explicar que a ella con Tony le pasó al revés: que en el reality no se liaron, pero que fuera surgió. “¿Tú quién eres para entender algo de mi relación con Tony? ¿Eres Cupido o quién eres?”, le espetó.