La novia de Pavón se entera en directo de la infidelidad

Samira y Pavón dan la cara: "Nos hemos tenido mucho respeto"

Era el turno de Samira y Pavón de dar la cara por lo sucedido. Ella desviaba la mirada hacia sus uñas mientras que a él se le veía consternado. "Tengo un remordimiento de conciencia muy grande que no me ha dejado ni comer ni dormir. Nunca he pensado que me pudiera pasar algo así. En otra época de mi vida me lo hubiera tomado más a la ligera pero ahora no me siento bien", comenzaba diciendo.