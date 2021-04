Tarde de critiqueo en el pisito: Samira y Óscar cargan contra Oriana, Steisy, Tony, Marta y Mayka

Samira, de Steisy: “Se acostó con todos sus pretendientes en MYH”

Sobre Steisy, Samira dice que le duró el trono de ‘MyH’ porque “le daba a todo el mundo a diestro y siniestro y eso daba audiencia, seamos realistas y sinceros, no es que fuera la mejor tronista del mundo. Se acostó con todos sus pretendientes, no había ninguno con quien no se hubiera acostado. Si yo lo llego a saber lo hago yo también, que estuve un año también, eso me pasa por ser muy santa”. Además, cuando Steisy cuenta que nada más terminar en ‘MyH’ le ofrecieron ir a ‘Supervivientes’, Samira ha espetado: “Vaya, te saltas las normas y te premian con Supervivientes”.