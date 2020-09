El frío y tenso encuentro de Sofía con Suso en ‘Sola’: “No he venido aquí a pelear”

La inquilina del pisito se negó a saludarle y no quiso perdonarle: "Dices cosas que me hacen daño"

Tras la inesperada visita de su novio Kiko esta misma mañana, Sofía recibía por la tarde una visita muy especial: Suso se desplazaba hasta el pisito de ‘Sola’, el innovador reality de Mediaset que pudes seguir en directo 24 horas en mitele PLUS, para disfrutar junto a Sofía de la serie de Divinity 'En todas partes, tú'.

Pero la verdad es que disfrutar, lo que es disfrutar, no disfrutaron demasiado. Suso entraba en el pisito de ‘Sola’ bromeando pero, desde el primer momento, Sofía demostró que aquella visita no le hacía ninguna gracia.

“No me alegro mucho la verdad de verte”, le decía Sofía sentada en el sofá mientras le negaba el saludo. “Yo no he venido aquí a pelear, por lo menos antes pone un café o algo”, respondía Suso que no quería malos rollos.

“No voy a hablar con una persona que se estuvo inventando que nos besamos”, le reprochabas de primeras la inquilina del pisito visiblemente enfadada mientras Suso intentaba quitarle hierro al asunto.

“Esta ropa está sucia ¿no?¿ tienes tareas? Porque tienes la casa hecha una mierda. No, en serio, eres la mejor, lo estás haciendo genial… es para mí un sueño estar aquí”, bromeaba Suso mientras se partía de risa.

“Sabes que las gracias que antes te reía ya nada…si no supiera quién eres me reiría, me haría gracia”, le contestaba Sofía muy sería mientras la tensión iba en aumento. “Me sentó muy mal lo que hiciste y lo que dijiste”, le decía volviendo al tema.