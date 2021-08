Víctor Enguídanos quita las contracturas y las penas del corazón a Amor y Carolina Sobe: “Revolcón, sí”

El timbre del pisito de ‘Solos on the Beach’ ha vuelto a sonar y Amor y Carolina se han vuelto locas al ver a Víctor Enguídanos y que no venía solo. El empresario ha querido pasar la tarde con ella y regalarles el masaje que ellas desearan. Carolina ha tenido claro que ella quería que Paco, el fisioterapeuta, le tratara las piernas porque las tenía muy cargadas de tanto deporte y no ha dudado en prepararse para la ocasión “Menos mal que he hecho pis antes de empezar, me estaría meando del gusto”, ha llegado a asegurar mientras el profesional le masajeaba los muslos.