Mario estalla ante el ataque de Fani y su ex, Lorena: "Voy a demostrar que le fuiste infiel a Cristofer"

Mario ha mantenido una tensa conversación con Sheila y esto ha provocado que el inquilino del pisito de 'Solos' estuviera calentito cuando ha visto el vídeo de mtmad en el que Fani Carbajo aparece junto a su ex, Lorena .

En el vídeo, Lorena habla sin tapujos sobre su pasado con Mario y este se llega a levantar del sofá y amenaza con no comentar las imágenes: “Si pretendéis que comente yo a esta tía…”. Pero parece que sí que tenía algo que decir: “Cuando termine, me avisas, porque termino con este tema muy rápido”.

Mario ha ido negando alguna que otra información que daba Lorena sobre la marcha, con frases como “pringada, luego vas de que no conoces a Sheila y vas hablando de nosotros”. “Qué asco te daba este mundo, eh, que decías que quién coño me creía yo. Ya hablaré con mi abogado, porque esto de mandar fotos mías privadas…”.

“Esto es pasado, no necesito hablar de este tema para estar aquí. Laura y Sheila lo saben. Laura tiene su novio, yo estoy con Sheila, el pasado es pasado. No me afecta en nada, solo queréis un minuto de gloria. Yo negué en mi mtmad, yo nunca hablé del tema por ella, lo hice por protegerla”, comenta Mario.