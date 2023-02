La tensa conversación entre Javi y Claudia: ''No me apetece hablar, estoy cansada ya de todo''

Durante el mediodía de este sábado, Javi ha conseguido contactar con Claudia después de que ella no le cogiese el teléfono. Ha sido mientras Mario y Javi hablaban en la terraza cuando este último ha llamado a su novia para ver qué tal estaba de su resfriado.

Claudia ha contestado el teléfono de manera muy ‘seca’ y al escuchar su reacción, Javi le ha preguntado que por qué no le cogía el teléfono. ‘’No me apetece hablar, me cuentan cosas y estoy cansada ya de todo’’ contestaba Claudia.