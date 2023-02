Adrián Tello habla sobre su peor momento en Secret Story: "Estaba en el cubo y me dio un brote de ansiedad horrible"

Pese a no conocerse de fuera, la relación entre Adrián Tello y Bela Saleem avanza cada día. Poco a poco los nuevos inquilinos del pisito de 'Solos' van ganando confianza y conociéndose más. Tanto es así, que no dudan en preguntarse mutuamente sobre algunos aspectos de su vida.

Bela ha aprovechado la clase de idiomas que ella misma estaba impartiendo como profesora de árabe para preguntarle a su compañero sobre su peor momento en 'Secret Story'. Y aunque en un principio Adrián no quería exponerse y hacía mención a la expulsión de David Corchero, su mejor amigo en el programa, finalmente el exconcursante del reality contaba la verdad: "Estaba en el cubo y me dio un brote de ansiedad horrible" .

Adrián no sólo se atrevía a contar la realidad de lo que pasó cuando estuvo en el cubo, sino también que él nunca presenció lo que ocurrió esa misma noche en la casa de 'Secret Story': "No sé qué pasaría en la casa porque yo estaba en el cubo. Lo que pasó esa noche se me ha cargado a mí siempre, sin yo estar, y yo he callado".