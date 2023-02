"No os voy a engañar que se me hace muy raro no hablar con él, sabéis que pasamos mucho tiempo juntos y cuando no lo estamos hay un contacto muy asiduo, como todas las parejas, pero estoy muy feliz por él", ha comentado Marta, que asegura estar muy feliz por ver a su chico disfrutando de esta experiencia y que le hace mucha ilusión poder verlo en Mitele siempre que quiera.