Adrian Tello sobre lo que no echa de menos: "Fuera estaba enganchado"

Adrián sabe que tiene demasiada dependencia de su teléfono, ya que además lo utiliza para trabajar. Por eso, su paso por 'Secret Story' y por 'Solos' cree que le han venido bien para "desintoxicarse" y darse cuenta de que no lo necesita tanto como cree: "Me he dado cuenta que realmente solo necesito el teléfono para llamar, pero no echo de menos las redes y ver lo que ha subido la gente", ha reconocido.