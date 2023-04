Ana Nicolás, exnovia de Cristian López, le da un consejo a María de los Ángeles

Ana Nicolás está cansada de que Cristian López la mencione en el pisito de 'Solos' y así lo ha expresado en un directo que ha hecho en TikTok, en el que sus seguidores le han preguntado por las últimas declaraciones de su exnovio, que ha confesado que tenía una relación paralela con otra chica. "No sabía nada y es algo que me mata", ha confesado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Pero esas no son las únicas declaraciones que Ana ha hecho acerca de su ex, al que no quiere ni mencionar por su nombre y al que ha querido darle un consejo: "Lo que tiene que hacer es centrarse, que supuestamente estaba conociendo a una chica y estaba muy contento con ella o, al menos, eso es lo que he visto en algún vídeo que me habéis pasado".