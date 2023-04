Cristina Porta asegura que su relación tuvo muchas subidas y bajadas, pero que hubo una cosa que le dolió muchísimo del que era su pareja. Al parecer, tal y como ella misma le contó a Miguel Frigenti, su ex ignoraba sus mensajes y le mandaba fotos cenando con otras chicas.

“No me contestaba en toda la noche, me mandaba una foto en la que estaba cenando con otra chica y yo le llamaba como una loca”, declaraba la que fuera finalista de ‘Secret Story: la casa de los secretos’.

Pero eso no fue todo, hubo otra cosa que a ella le dolió muchísimo de Luca Onestini. La periodista asegura que su ex le llegó a decir en una ocasión que había conseguido llegar a la final de ‘Secret Story’ gracias a los fans de Gianmarco, que ella no tenía.