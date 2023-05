Álvaro confiesa lo que realmente piensa de Darío Sellés: "No te dice las cosas a la cara, aunque vaya de bueno"

En esta ocasión, Álvaro ha querido hablar de la relación que actualmente mantiene con cada uno de sus compañeros de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, cuando el nombre de Darío Sellés ha salido a relucir, Álvaro no ha dudado en contar la realidad de su amistad con él: "No te dice las cosas a la cara, aunque vaya de bueno". Poco después ha tratado de matizar sus declaraciones, aunque sus palabras denotaban la misma desconfianza: "Tampoco me ha pasado nada con él, pero no veo que vaya de cara".