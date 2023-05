Carmen y Álvaro tienen una discusión en el pisito de 'Solos'.

Los inquilinos coinciden en que no hay feeling entre ellos.

Carmen, mientras discute con Álvaro: "Tenía que haber entrado con Gianmarco".

Bronca entre Carmen y Álvaro en el pisito de ‘Solos’. Todo ha comenzado porque Álvaro se mostrada con desánimo para hacer una de las pruebas que les enviaba hacer ‘la vecina’ mientras que Carmen no entendía su rechazo a la dinámica impuesta. Puedes ver el vídeo de la pelea completa en mitele PLUS.

“¿Y si no quiero hacer la prueba? Yo esto lo veo para un niño de cinco años”, se queja el inquilino. “Si voy a entrenar 40 minutos, prefiero entrenar bien”, añade. Carmen se cansa de sus quejas y le responde, lo que provoca un enfrentamiento entre ambos: “Madre mía, tenía que haber entrado con Gianmarco. Yo no sé para qué rechazo las cosas”.

Álvaro y Carmen no se soportan

“Te ha tocado entrar conmigo. Si no, no hubieras entrado”, dice él. Ambos están de acuerdo en algo: no encajan, no hay feeling y Carmen se lamenta alegando que ella no le ha hecho nada a él para que no le hable: “Lo mejores que cada uno vaya a su bola”, sentencian.

“Lo que te gusta es tener el protagonismo todo el rato y me ves hablar y dices ‘fuaf, que me quedo sin protagonismo’ y te agobias y dices ‘yo con esta no hablo”, opina Carmen, que cree que Álvaro “parece un tonto” porque le habla a la cámara y no a ella.