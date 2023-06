Fuerte discusión en el pisito: Yaiza y Ginés se enfrentan y estallan en reproches

Ginés, ofendido por las palabras y el tono elevado de su novia, decidía marcharse a la terraza del pisito, queriendo zanjar así la discusión. Pero Yaiza no se daba por vencida y continuaba reprochándole su silencio: "No sabes jugar más de lo que a ti te interesa".

Entonces, se desataba el caos y el participante de 'Supervivientes 2023' explotaba: "No me está gustando esta actitud. No voy a hablar porque no voy a meter más mierda". Y en ese mismo momento Yaiza, sin poder contener más su rabia, tiraba la foto de Isabel sobre Ginés: "Esa es la única mierda por la que discutimos".