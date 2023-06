Javi Redondo opina sobre la infidelidad de Mario a Claudia: "Si estoy enamorado de alguien, yo no me lío con una"

La reciente ruptura de Mario y Claudia está dando mucho de qué hablar y, al parecer, la situación está superando a Javi . Durante la llamada, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' contaba cómo descubrió la infidelidad de Mario gracias a una seguidora que habría presenciado el momento de la traición: "Lo dejé correr, pero le escribí a Claudia para decirle que estuviese alerta. No la iba a liar porque seguro que me dicen que soy un despechado".

El catalán explicaba que, además, un periodista del corazón le había contactado anteriormente para contarle otra supuesta infidelidad de Mario. En ese momento, la cara de Sheila lo decía todo y Javi no dudaba en opinar: "Si estoy enamorado de alguien o siento algo por alguien que, según él, no ha sentido en los últimos años, yo no me lío con una".