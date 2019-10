La revolución del ‘todo incluido’: ahora también puedes disfrutar de excursiones para conocer los mejores destinos

Si te pica la curiosidad y quieres recorrer todos los rincones posibles durante tus vacaciones, toma nota. Te presentamos una nueva forma de viajar que no podrás rechazar: el Súper Todo Incluido de Costa Cruceros . Con esta modalidad no solo podrás disfrutar de las comodidades habituales de los cruceros Costa, como la oferta de comida y bebida ilimitadas las 24 horas del día, y los mejores espectáculos a bordo. ¡Ahora también puedes disfrutar de cinco excursiones durante el viaje, las que tú elijas! ¿Siempre has querido conocer lo mejor del? ¿Sueñas con descubrir en profundidad las? Gracias al Súper Todo Incluido puedes explorar los mejores destinos, ¡y sin costes adicionales!