Charo Vega carga contra Marta Peñate: "Está haciendo daño por hacer daño"

La ex concursante ha acusado a Marta Peñate de "hacer daño por hacer daño, gratuitamente". Charo Vega parece haber cambiado de opinión radical con respecto a su amiga en Honduras y no le parece bien lo que está haciendo en el concurso: "Tiene una información en su cabeza y la va soltando a poquito y eso es lo que no me gusta", ha confesado.