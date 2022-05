El cruce de reproches entre Olga Moreno y Alexia Rivas en plató: "No dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga"

Olga Moreno, presente en el plató de Conexión Honduras por primera vez, como defensora de su amiga Ana Luque, ha hecho su primera intervención en el espacio dedicado para abonados de Mitele PLUS , para intervenir en una conversación entre Alexis Rivas y Marta López y esto ha terminado con tensión entre ella y la colaboradora.

Alexia ha contestado a la pregunta de Ion Aramendi sobre Marta López: “¿Sois amigas ya?”. “Somos compañeras”, ha dicho Alexia y Marta ha asegurado que se “lleva bien con ella”, no tiene ningún problema con ella.

“Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga”, explica Alexia y Olga no duda en responder: “Eso son las invenciones que tú dices…”.