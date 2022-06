Yulen Pereira echa el freno con Anabel Pantoja: "Me estabas escribiendo una carta a mí pero también pensabas en él"

Anabel y Yulen ya no esconden lo que sienten . Después de que ella le hiciera llegar una carta escrita de su puño y letra en la que le decía que le quería y de que él se emocionara al recibirla asegurando que “no ha encontrado una mujer así en su vida”, todo parecía ir sobre ruedas.

Pero ahora unas imágenes inéditas muestran un momento algo delicado. Yulen echa el freno y Anabel , que lo percibe, decide mantener una conversación con él en privado : “Tú me haces una carta, mazo bonita, y le dices a Anuar después de la carta que eso lo puede ver el Negro”, se explicaba el deportista.

Ella insistía en que lo que no quiere “es hacer daño a nadie”. Yulen continuaba con sus explicaciones: “Me ha jod***, porque me estabas escribiendo una carta a mí pero también estabas pensando en él”. El deportista le contaba su miedo por la vida que tiene ella fuera: “A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida”.