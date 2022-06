Yulen se desahoga cuando cree que no le graban sobre Anabel Pantoja y Omar Sánchez: "Me siento como un segundo plato"

"Ella fuera tiene muchas cosas" , ha comentado Yulen preocupado. El esgrimista se siente perdido con respecto a su relación con Anabel porque no sabe lo que le va a esperar cuando salga del concurso. "Es muy difícil pensar en lo que ella tiene en su cabeza" , ha confesado el concursante. Además, Yulen piensa que él es el "tercero, no el segundo" en la lista de prioridades de Anabel Pantoja.

"Yo sé lo que quiero, lo que no quiero es esperar como un palomo a ver si ella quiere o no", ha dicho Yulen muy decidido. Además, piensa que Anabel no está siendo clara con él: "Me da a entender una cosa y luego me da a entender otra", ha desvelado.