Tania Medina se despide de Honduras al ser expulsada: de su cariñosa despedida con Marta a las lágrimas al hablar con su padre

Tania Medina y Marta Peñate , como parásitos de ‘ Supervivientes’ esta semana, se han enfrentado a la decisión de la audiencia, que ha podido votar solo pulsando ON en la app de Mitele .

Ambas han puesto en una balanza de lo que les ha aportado el concurso. Marta se lleva el haber “aprendido muchas cosas” y saber que se fija en cosas en la vida que no tienen importancia: “He aprendido a valorar cosas que no valoraba”. Tania, por su parte, se ha dado cuenta de lo que hace falta de verdad y que “las cosas materiales no valen nada”.