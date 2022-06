Desy suelta la bomba de lo que supuestamente ocurrió Yulen y Anabel: "En la preconvivencia pasaron muchas cosas"

Anabel y Yulen ya no se esconden, han dado rienda suelta a la pasión en una noche en la que han estado muy juntos y se han dado su primer beso , aunque esto podría ser así, por lo menos detrás de cámaras y es que Desirée Rodríguez ha dado una información sobre ambos que ha dejado a todos helados.

"Me estás mintiendo en mi cara", ha dicho el presentador a la ya exconcursante al ver su reacción ante la pregunta y ella ha terminado dando el bombazo de lo que podría haber ocurrido entre ellos: "¿Qué no va a pasar entre ellos dos? Si hay atracción, si ella no ha dejado nada esperando ni nada abierto. Poco han hecho para lo que podrían haber hecho". Y ha añadido: "En la convivencia pasaron muchas cosas". Dejando caer así que ya hubo intimidad entre Anabel y Yulen antes de empezar el concurso.