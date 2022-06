Anuar llora desconsolado al no poder comer churros con chocolate: "Esto cuesta mucho más de lo que parece"

Nacho Palau, Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Anabel Pantoja y Yulen Pereira han sido los afortunados de poder disfrutar de esta comida. Aunque no han podido comérselo ellos, han tenido que dárselo al compañero, lo que ha dejado una bonita y divertida estampa en Honduras, con la que no ha podido evitar partirse de risa Ion Aramendi y muchos de los presentes en plató.

Pero no todo han sido risas, los que no han conseguido ganar el juego no han pasado un buen momento, en especial Kiko Matamoros y Anuar Beno. Este último ha llorado desconsolado al no conseguir alimentarse: “Es mucho agobio, aquí se pasa muy mal y cualquier cosa que ves te agobia un montón”. Asegura que “está muerto de hambre” y que todo eso “cuesta mucho más de lo que parece”, explica entre sofocos.