Marta López Álamo desvela sus intimidades junto a Kiko Matamoros: "Usamos juguetes"

Los supervivientes están sufriendo una fuerte ola de calor, y no nos referimos a las altas temperaturas hondureñas. Las concursantes han tenido una picante conversaciones a orillas del Mar Caribe en la que han desvelado el uso que hacen de sus juguetes sexuales . "¿Tú tienes consolador en tu casa Ana?", preguntaba Anabel Pantoja. Ante la negativa de la de Torremolinos, la sobrina de la tonadillera contaba su experiencia: "Yo no necesito más que eso y chocolate", aseguraba.

"A mí me regalaron uno pero era de un actor porno y era enorme, está en la caja. También mi director me regaló un estimulador prostático pero lo perdí en una mudanza", ha comentado entre risas Jorge. "¿Pero sola los utilizas?", ha seguido preguntando a la novia de Matamoros. "Eso ya no desvelo", ha zanjado ella.