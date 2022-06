El consejo de Ion Aramendi a Tania Medina sobre su relación con Alejandro

Ion Aramendi ha entrevistado a Tania Medina tras su vuelta de Honduras y han dedicado especial atención a la relación entre la canaria y Alejandro Nieto. El presentador ha querido darle un consejo a la ex superviviente sobre su relación de pareja.

"¿Te puedo dar un consejo"?, ha comentado el presentador después de la respuesta de Tania. "No tienes por qué hacerlo", ha añadido. El presentador considera que si alguien habla con algún chico o chica en una fiesta no tiene por qué contárselo a su pareja. Tania, por su parte, piensa que se equivocó en no reconocer la verdad cuando Alejandro se lo preguntó.