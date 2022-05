El gran enfado de Alejandro y Tania tras la bomba: "Me haces pasar vergüenza delante de todo el país"

Iván González cuenta la versión del famoso actor del supuesto tonteo con Tania: "Si Alejandro supiera toda la verdad, la liaba"

Tania a Alejandro: "Nunca vamos a ser un equipo"

Alejandro no confía en su novia y decide creer la información de Marta Peñate

Alejandro ha reprochado a su novia Tania que no le hubiera contado que estuvo hablando con un chico en una discoteca. La pareja ha discutido y se han echado muchas cosas en cara.

La gran bronca entre Alejandro y Tania

El pasado jueves Marta Peñate soltó una bomba que ha destrozado la relación entre Tania y Alejandro: Tania estuvo tonteando con un chico antes de entrar en 'Supervivientes'.

Alejandro ha ido a la valla a hablar con su novia pero la cosa no ha acabado nada bien. El gaditano le ha pedido a Tania explicaciones sobre la noche en la que estuvo "tonteando" con un chico. La canaria por su parte, le ha aclarado que no pasó nada y que solo hablaron de "temas profesionales". Pero Alejandro no da credibilidad a las palabras de su novia y la acusa de haberle mentido: "Me he tenido que enterar tres meses después por Marta".

Tania, por su parte, está muy decepcionada con Alejandro: "Si tu quieres creer a la gente antes que a mí, es tu problema, pero si sigues así, nunca vamos a ser un equipo". Alejandro le ha respondido: "Claro que me creo a la gente, porque no tienen necesidad de inventarse las cosas".

En mitad de la discusión, la canaria ha acusado a Marta Peñate de "cagarle la vida a los demás" y no va a permitir que siga haciéndolo con ella: "Yo no voy a dejar que Marta me desestabilice, ni que me meta en la m*** que he pasado durante estos meses".

Tania explota contra Alejandro: "No puedo hablar con nadie, me da vergüenza como me estás hablando", le ha reclamado. Por su parte, el gaditano ha sido tajante: "Me haces pasar vergüenza delante de todo el país".

Los compañeros se posicionan en la crisis de pareja de Alejandro y Tania y la bomba estalla en plató

En el plató la historia de la famosa conversación entre Tania y un actor español está teniendo mucho protagonismo. La amiga de Tania, Marina, asegura que ella no vio ningún tipo de tonteo por parte de Tania y que la noche la acabaron juntas en su habitación de hotel.

Sin embargo, Iván Sánchez, amigo del actor, ha reproducido las palabras de su amigo, que asegura que Tania y él estuvieron tonteando toda la noche y que ella estaba receptiva. Además, según el actor, Tania lo invitó a acabar la noche en un jacuzzi.

Kiko Matamoros ha sido muy claro con Tania tras la fuerte discusión que han protagonizado: "Yo no sé si te compensa estar en una relación así deberías planteártelo", le ha dicho a Tania. Marta Peñate, por su parte, ha querido apoyar a Alejandro con palabras de aliento: "No te vas a morir por una mujer, hazme caso".