Belén Esteban no puede estar en plató defendiendo a Anabel Pantoja ni opinando acerca de lo que ocurre en 'Supervivientes 2022' porque sigue recuperándose de su lesión de tibia y peroné, pero deja muy clara su opinión a través de sus historias de Instagram. Así, si hace unas horas confesaba que no le gustaba nada la actitud de Ana Luque , ahora ha salido en defensa de la prima de Kiko Rivera y se ha pronunciado sobre los sentimientos que su gran amiga tendría por Yulen Pereira.

La atracción entre Yulen y Anabel ha hecho que los supervivientes ya no se corten y se dejen llevar, dándose mimos a plena luz del día y sin lona de por medio. Que ellos hayan dado rienda suelta a la pasión en Honduras ha hecho que muchos hayan comentado en España que todo forma parte de una estrategia y que ambos han creado esta 'carpeta' para continuar más semanas en el concurso. Una opinión con la que Belén Esteban no está nada de acuerdo , al menos en lo que respecta a la actitud de su amiga Anabel.

La colaboradora de 'Sálvame' ha explicado que su amiga no necesita seguir ninguna estrategia que implique tener una relación sentimental en 'Supervivientes 2022' para dar contenido y contar con el apoyo del público; y, además, ha asegurado que conoce tanto a la sobrina de Isabel Pantoja que puede afirmar que sus sentimientos por el esgrimista no son impostados .

"Se cree el ladrón que todos son de su condición. Lo digo porque esta mañana han dicho que mi gordi, Anabel Pantoja, está haciendo una carpeta [...] La conozco y os aseguro que ella siente y lo que hace es porque lo siente. Ella no tiene ninguna necesidad de hacer algo que no sienta, os lo aseguro", ha comentado la 'princesa del pueblo', que también ha querido dejar claro que no habla en nombre de Yulen porque no lo conoce y que, por lo tanto, no sabe qué está sintiendo por su amiga.