Kiko Matamoros y Nacho Palau protagonizan una monumental bronca en la playa: "¡Manipulador!"

Kiko Matamoros y Nacho Palau , que hasta ahora habían mantenido una amistad en Honduras , ya no tienen una buena relación y no solo esto, han protagonizado una gran bronca en la playa.

Los supervivientes han sacado toda la tensión que había entre ellos los últimos días y se ha liado en la playa . "Qué falso eres, mira que me he estado callando en publico , mañana lo cuento todo, te vas a cagar", advierte el colaborador de Sálvame a su compañero.

Matamoros se desahoga con sus compañeros de lo que sabe de Palau: "Es un tío que le he respetado por sus hijos y me he callado de todo lo que puedo decir de él". "¿De qué?", le pregunta el ex de Miguel Bosé y ahí es el momento en el que Kiko estalla: "De lo miserable que eres, de lo ruin que eres con la comida". El concursante no para de enumerarle cosas por las que piensa eso de él y Nacho termina saltando: "Tú no paras de gritar. Chungo, manipulador".