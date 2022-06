Anabel Pantoja y Alejandro Nieto se atreven a cortarse el pelo por una suculenta recompensa: llega la noche de las penitencias

La primera ha sido Anabel Pantoja. No daba crédito a lo que veía: una hamburguesa XXL podía ser suya. Para ello, únicamente tendría que aceptar raparse la cabeza. Al descubrir la maquinilla, no ha tenido dudas: “No, que va, que va. Raparme no, la melena sin negocio, raparme el cráneo no”.