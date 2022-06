Anabel Pantoja, muy preocupada por lo que pueda pensar su madre: "Le dije que no haría topless"

Anabel Pantoja atraviesa días complicados en Honduras . Tras dejarse llevar y dar un paso más en su relación con Yulen, la superviviente está muy preocupada por lo que puede estar pensando su madre de ella. "Yo sé que está enfadada conmigo, no quería que hiciera topless. No sé si se avergüenza por la calle, o en el trabajo…", la ha confesado entre lágrimas a Yulen.

"Quiero hablar con mi madre para que me perdone, le prometí que no iba a hacer topless, imagínate como estará, la mujer con una embolia, mi madre no esta viendo el programa te lo juro por mi madre…", aseguraba.