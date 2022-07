“Queríamos disfrutar al máximo de la experiencia en la isla”, ha comentado también la exsuperviviente. Para ella y Nieto las múltiples “situaciones ‘hot’” durante su paso por Honduras han estado a la orden del día y, tal y como detalla la joven, no se han privado de ningún placer a su alcance. No obstante, estas anécdotas picantes no han sido lo único que Tania ha recordado de su paso por el reality de superviviencia. A la natural de Las Palmas de Gran Canaria se le han saltado hasta las lágrimas pensando en que no tiene a su lado al amor de su vida.