Tras este chasco, ‘la sobrinísima’ quería marcharse de Honduras, “ya se ha acabado mi concurso . Lo digo en la gala, voy a pedir el martes que me echen. Por la puerta de atrás o como sea, pero me voy ”.

Ahora más serena y bajo otra perspectiva, la sobrina de la tonadillera comenta que “ayer me dio un subidón de que me quería ir, me quería ir”. Mantiene que a pesar de que las recompensas “son buenas”, la cantidad no lo es tanto, “tres patatas, una berenjena chiquitita”.