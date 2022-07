La pregunta que le han hecho a Isa es que si ve posible que la tonadillera vaya a plató en caso de que Anabel llegue a la final. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha dejado claro que a ella le encantaría que su prima sea finalista porque confía en que "puede llegar muy lejos", pero que no cree que su madre acuda a recibirla a las instalaciones de Mediaset .

La hermana de Kiko Rivera también ha confesado que su única opción para ganar 'Supervivientes 2022' es Anabel y que no tiene otro favorito porque ella nunca tiene una "opción b" para poder centrarse en su preferida. Además, ha asegurado que cree que su prima habría sido capaz de seguir en el concurso si su novio, Yulen Pereira, hubiera salido antes o si ahora fuera expulsado por la audiencia "porque ella tenía súper claro que no iba a abandonar y que no se iba a venir abajo".