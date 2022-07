Alejandro Nieto pierde los nervios al creer que Nacho Palau fue salvado por “dar pena”: “Pobre soy yo, él lleva 26 años viviendo del cuento"

La victoria de Nacho Palau en la ceremonia de salvación del pasado martes en ‘Tierra de nadie’ cayó como un jarro de agua fría sobre algunos concursantes. Comentaban el apoyo que tenía el ex de Miguel Bosé y no lograban entenderlo.

“Ha robado todo lo robable, ha hecho todas las trampas del mundo…”, decía Yulen. “¿Qué es lo que se estará viendo fuera?”, se preguntaba Alejandro . “Me parece muy fuerte que la gente no sepa quién es Nacho Palau. Lleva 26 años viviendo del cuento ”.

“No es justo que dé pena un tío que tiene una casa de 250.000 euros, es una p*** mier**. ¡El que no tiene casa soy yo, carajo! ”, gritaba entre lágrimas. Pronto sus compañeros acudían para apoyarle, pero no parecía haber consuelo para él.

Después de visionar el vídeo, la tensión estaba servida en la palapa. “He dicho lo que pienso. Has vivido en todos los países del mundo, has estado con una persona millonaria, has tenido criados, dicho por ti. Tienes cuatro hijos que los han criado tus criados contigo”, insistía Alejandro.