Marta Peñate sufre un bajón y amenaza con abandonar el concurso: "Mi cuerpo no da para más"

Yulen le ha contado a su compañera todas las recompensas que ha vivido en el concurso mientras Marta estaba en 'Playa Parásito'. Catorce tortitas para cada uno, perritos calientes, barbacoas ... Algo que ha dejado sorprendida a la canaria y que no le ha sentado nada bien. " Yo he tenido un mojón . No he tenido recompensa esta semana", ha confesado con las lágrimas saltadas.

"Tengo unas ganas de irme", le ha dicho Marta Peñate a Yulen entre lágrimas. "Quiero una tarta, unos cereales, un croissant... Quiero comer comida", le ha señalado muy enfadada. "¿Después de todo lo que has vivido vas a rendirte ahora?", le ha dicho Yulen a su compañera intentando animarla. "Ya no puedo, mi cuerpo no da para más, no tengo ganas de nada", le ha respondido la canaria. Y ha añadido: "Me da igual lo que quede, yo me he superado, pues ya está, me quiero ir".