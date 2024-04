Lo que no se vio del enlace de Ángel Cristo y Ana: de su noche de bodas a las sorprendentes reacciones de los 'no invitados'

Así ha sido la noche de bodas de Ángel Cristo y Ana Herminia en Honduras

Durante el 'Supervivientes: Última hora' hemos podido ver las imágenes exclusivas del 'sí, quiero' de Ángel Cristo Jr con Ana Herminia: de su noche de bodas, a las reacciones de los supervivientes que no asistían y, es que, aunque no pudieron presenciar este importante momento de la pareja porque el hijo de Bárbara Rey decidió no invitarles, tuvieron la oportunidad de verlo desde la distancia y ¡con palomitas!

La pareja se daba el 'sí, quiero' frente a Laura Madrueño y algunos de los supervivientes y, tras esto, se subían a la barca para poder pasar un rato en la intimidad y disfrutar de su noche de bodas. "Estoy muy bien y fuerte", le decía Ángel Cristo para tranquilizar a su pareja: "Es muy duro en el buen sentido".

Ambos se dedicaban unas bonitas palabras y llegaban a su nido de amor donde iban a poder pasar la noche juntos: "Esto es precioso". Y Ángel le contaba cómo lo ha pasado estas semanas: "Ahora estoy más tranquilo, pero al principio es que estaba todo el mundo en mi contra". Y, después de compartir mucho tiempo hablando y cómo se han sentido este tiempo, compartían caricias, besos y mucho acercamiento.

Las reacciones de los supervivientes 'no invitados' a la boda

La boda dejaba sin palabras a todos los invitados, pero también a los que no podían presenciar este momento. "Ella será muy mona y todo lo que tú quieras, pero a mi me da un 'cringe' que no veas", decía Miri al ver las imágenes de lo que estaba pasando en el enlace de la pareja.