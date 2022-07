El fuego provoca un tenso enfrentamiento entre Alejandro Nieto y Ana Luque: “Qué tío más estúpido”

Ha sido entonces cuando Ana ha estallado: “¡Que no te he contestado mal!”. Su enfrentamiento ha ido cada vez a más y sus gritos han inundado Playa Parásito ante el asombro de todos sus compañeros y hasta que la discusión ha terminado con un “vete por ahí”.

Después de mucho esfuerzo, los supervivientes consiguieron hacer fuego. Pero eso no supuso el fin del conflicto. Ana, en soledad, rompía a llorar después de su bronca con Alejandro. Después de recibir el consuelo de Nacho Palau, la discusión resurgía de nuevo. Ambos se reprochaban sus actitudes: "Yo no me he puesto así contigo nunca", decía él. "Nada más quieres llevar tú la razón", respondía ella.